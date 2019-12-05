Замминистра обороны проверил ход ремонта памятника «Купол» в Пскове

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-05T17:56:25+03:00

Фото: pskov.ru. На 40 процентов выполнены работы на значимом объекте.

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Восстановление памятника подвигу 6-й роты в Черёхе не отстает от графика. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил России, генерал-полковник Андрей Картаполов оценил темпы и качество ремонта памятника «Купол».

Ремонтные работы идут по графику, на данный момент выполнено 40 процентов от запланированного объема. Реставрируется центральная композиция «Свеча», закладывается фундамент и армируется основание. В завершение у памятника сделают освещение, автобусные остановки и благоустроят территорию вокруг.

Фото: pskov.ru. Сейчас на объекте заливают фундамент, армируют основание постамента.

Ремонт памятника 6-й роте – одно из важнейших мероприятий к 20-летию подвига военнослужащих 76-й дивизии.

Фото: pskov.ru. По проекту преобразится монумент и прилегающая территория.

КОНКРЕТНО

В план подготовки и проведения памятной даты вошли десятки мероприятий, в том числе социальная поддержка близких и родственников десантников 6-й роты, установка бюстов воинов-десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU