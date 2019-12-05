2019-12-05T17:56:25+03:00
Общество

Замминистра обороны проверил ход ремонта памятника «Купол» в Пскове

Михаил Ведерников и Андрей Картаполов обсудили подготовку региона к 20-летию подвига воинов 6 роты
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru. На 40 процентов выполнены работы на значимом объекте.Фото: pskov.ru. На 40 процентов выполнены работы на значимом объекте.
Изменить размер текста:

Восстановление памятника подвигу 6-й роты в Черёхе не отстает от графика. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, заместитель министра обороны России, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил России, генерал-полковник Андрей Картаполов оценил темпы и качество ремонта памятника «Купол».

Ремонтные работы идут по графику, на данный момент выполнено 40 процентов от запланированного объема. Реставрируется центральная композиция «Свеча», закладывается фундамент и армируется основание. В завершение у памятника сделают освещение, автобусные остановки и благоустроят территорию вокруг.

Фото: pskov.ru. Сейчас на объекте заливают фундамент, армируют основание постамента.

Фото: pskov.ru. Сейчас на объекте заливают фундамент, армируют основание постамента.

Ремонт памятника 6-й роте – одно из важнейших мероприятий к 20-летию подвига военнослужащих 76-й дивизии.

Фото: pskov.ru. По проекту преобразится монумент и прилегающая территория.

Фото: pskov.ru. По проекту преобразится монумент и прилегающая территория.

КОНКРЕТНО

В план подготовки и проведения памятной даты вошли десятки мероприятий, в том числе социальная поддержка близких и родственников десантников 6-й роты, установка бюстов воинов-десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Псковской области вошёл в пятёрку лидеров ноябрьского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Псковичка лишилась автомобиля из-за десяти исполнительных производств
Директора Великолукского краеведческого музея оштрафовали на 2 тысячи рублей
Михаил Ведерников: управляющие компании Псковской области даром проедают деньги
Псковское печенье и галстуки-бабочки пользовались успехом среди дипломатов в Литве
Охотник из Островского района заплатил 400 тысяч за убийство беременной лосихи
Полмиллиарда рублей получит Псковская область за высокие показатели эффективности
За мошенничество в Пскове будут судить «владелицу» магазина детских товаров из Петербурга
Псковские силовики сожгли героин, гашиш, спайсы и «соль»
В честь открытия новогодней ёлки в Пскове состоится фейерверк
Отделение Опочецкого дома-интерната открылось после ремонта
В Псковском районе будут выращивать алмазы
В Великолукском районе и Пскове полиция обнаружила нарушения миграционного законодательства
На ремонт дороги «Дедовичи — Дно — Костыжицы» в Псковской области потратили 50 миллионов
В Пскове пройдут бесплатные кинопоказы норвежских фильмов о Второй мировой войне
Фундаменты каменных построек XVI–XVII веков обнаружили археологи на улице Поземского
Великолучанин воткнул коллеге нож в спину