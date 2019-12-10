2019-12-10T11:25:16+03:00
Общество

ПсковГУ будет готовить химиков-технологов

«Титан-Полимер» готов трудоустроить молодых специалистов-выпускников опорного вуза
Алиса Солнцева
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Предприятие заинтересовано в молодых кадрах.Предприятие заинтересовано в молодых кадрах.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Псковском государственном университете откроется новое направление подготовки – «Химические технологии». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, подготовка специалистов для псковского предприятия «Титан-Полимер» стала одной из тем встречи врио рекотора ПсковГУ Натальи Ильиной и гендиректора ООО «Псковский завод “Титан-Полимер”» Германа Петрушко.

- Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников, и уже сегодня готовы включиться в процесс подбора молодых кадров для начального этапа строительства завода, и дальнейшей реализации этого инвестиционного проекта, - отметила Наталья Ильина.

Подписанное соглашение о сотрудничестве ПсковГУ и «Титана-Полимера» предполагает совместную работу по подготовке специалистов для химической промышленности. Как отметила Наталья Ильина, часть образовательного процесса программы «Химические технологии» будет перенесена на производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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