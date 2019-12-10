25 декабря в Пскове откроется новый кинотеатр

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-10T15:08:21+03:00

Еще один современный кинотеатр появится в нашем городе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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25 декабря в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza в Пскове откроется кинотеатр сети Silver Cinema. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из записи на официальном сайте компании.

В псковском филиале появится 7 кинозалов, обустроенных по европейским стандартам комфорта, 3 зала из 7 будут носить статус VIP, то есть предполагают повышенный комфорт. В кинозалах установят мягкие сидения с подставками для попкорна и стаканов, в фойе расположатся бар и лаунж-зона.

Кинотеатр рассчитан на 584 человека.

КСТАТИ

Торговый центр Fjord Plaza в деревне Борисовичи Псковского района откроется ярким праздником 13 декабря, программу можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU