C 1 января вырастет стоимость проездных в псковских автобусах
В феврале поднимется и цена разовой поездки
Грустно...Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 января в городских автобусах Пскова увеличится стоимость месячного проездного билета. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
В следующем году, с 1 января, проездные билеты будут стоить:
- 1100 рублей для граждан;
- 850 рублей для студентов;
- 800 рублей для учащихся.
Ранее Юрий Киргинцев, и.о. генерального директора, сообщил, что в новом году в Пскове появятся магнитные транспортные карты, и цена разовой поездки с 1 февраля 2020 года поднимется до 27 рублей. (Об этом читайте ЗДЕСЬ).
ИСТОЧНИК KP.RU