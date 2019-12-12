C 1 января вырастет стоимость проездных в псковских автобусах

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-12T14:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января в городских автобусах Пскова увеличится стоимость месячного проездного билета. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В следующем году, с 1 января, проездные билеты будут стоить:

- 1100 рублей для граждан;

- 850 рублей для студентов;

- 800 рублей для учащихся.

Ранее Юрий Киргинцев, и.о. генерального директора, сообщил, что в новом году в Пскове появятся магнитные транспортные карты, и цена разовой поездки с 1 февраля 2020 года поднимется до 27 рублей. (Об этом читайте ЗДЕСЬ).

ИСТОЧНИК KP.RU