70 миллионов рублей получит Псковская область за эффективную работу органов исполнительной власти
70 миллионов рублей получит Псковская область за выполнение показателей органами исполнительной власти. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Правительство России в этом году выделило более 5 миллиардов рублей, которые направят в 71 регион.
Рейтинг призван поощрить региональных и муниципальных управленцев, показавших хорошие результаты.
КСТАТИ
Псковская область вошла в рейтинг 50 лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц и получит более полумиллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU