70 миллионов рублей получит Псковская область за эффективную работу органов исполнительной власти

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-12T15:20:06+03:00

Фото: архив КП. За хорошую работу региональных властей поощрили из федерального бюджета.

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70 миллионов рублей получит Псковская область за выполнение показателей органами исполнительной власти. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство России в этом году выделило более 5 миллиардов рублей, которые направят в 71 регион.

Рейтинг призван поощрить региональных и муниципальных управленцев, показавших хорошие результаты.

КСТАТИ

Псковская область вошла в рейтинг 50 лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц и получит более полумиллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU