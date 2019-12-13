Дмитрий Козак поддержал проект псковского интерактивного парка за 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-13T16:03:35+03:00

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Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства России, поддержал строительство интерактивного музея «Россия – моя история», общая сумма инвестиций в который составит 3 миллиарда рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, проект парка имени Александра Невского представил вице-премьеру Михаил Ведерников при участии митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Около 250 миллионов рублей, первая часть финансирования, уже поступила в регион.

За основу взяли проект ставропольского здания. Внутри расположится зал на 500 человек со сценой и 2–3 большие аудитории. Экспозиция музея будет отображать богатую историю региона и значимые события современности. В парке обустроят зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

За счет внебюджетных источников обустроят парк с дорожками для пешеходов и велосипедистов, скамейками. Возможно, на территории парка имени Александра Невского появится зеленый театр, в котором будут проходить городские, областные, всероссийские и международные мероприятия.

Подробнее о проекте «Россия – моя история» мы писали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU