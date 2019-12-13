2019-12-13T16:03:35+03:00
Общество

Дмитрий Козак поддержал проект псковского интерактивного парка за 3 миллиарда рублей

Губернатор Псковской области представил проект парка имени Александра Невского вице-премьеру России
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru. Многофункциональный парк имени князя Александра Невского появится в районе "Электрона".Фото: pskov.ru. Многофункциональный парк имени князя Александра Невского появится в районе "Электрона".
Изменить размер текста:

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства России, поддержал строительство интерактивного музея «Россия – моя история», общая сумма инвестиций в который составит 3 миллиарда рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, проект парка имени Александра Невского представил вице-премьеру Михаил Ведерников при участии митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Около 250 миллионов рублей, первая часть финансирования, уже поступила в регион.

За основу взяли проект ставропольского здания. Внутри расположится зал на 500 человек со сценой и 2–3 большие аудитории. Экспозиция музея будет отображать богатую историю региона и значимые события современности. В парке обустроят зоны коворкинга, клубные помещения, различные лаборатории. Планируется также строительство гостиницы на 200 мест и центра здоровья.

За счет внебюджетных источников обустроят парк с дорожками для пешеходов и велосипедистов, скамейками. Возможно, на территории парка имени Александра Невского появится зеленый театр, в котором будут проходить городские, областные, всероссийские и международные мероприятия.

Подробнее о проекте «Россия – моя история» мы писали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушла из жизни псковская поэтесса, член Союза писателей России Ларина Федотова
Дмитрий Козак поддержал проект псковского интерактивного парка за 3 миллиарда рублей
«Умный» светофор появился в Порхове
Десантница из Пскова прошла в финал всероссийского конкурса «Мисс “Красная звезда” – 2019»
В Локне автомобиль насмерть сбил 67-летнюю женщину
Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова уволился
Клиенты Альфа-Банка могут получить кредитную карту без оплаты годовой комиссии
Началось голосование премии Псковской области «Народное признание – 2019»
Танцевальный коллектив "Солнышко" из Пскова стал лауреатом международного фестиваля в Эстонии
В Псковской области появился новый паломнический маршрут
Сергей Степашин и Константин Цицин находятся в Пскове с рабочей поездкой
За 2019 год в Псковской области отремонтировали 57 дорог
Михаил Ведерникова попал в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров
На уличное освещение в районах Псковской области выделят на 10 процентов больше средств
Родителей десантника 6-й роты наградили медалью «Родительская слава Псковской области»
70 миллионов рублей получит Псковская область за эффективную работу органов исполнительной власти
Псковская область заняла 49 место в рейтинге инвестиционной активности
C 1 января вырастет стоимость проездных в псковских автобусах
600 миллионов рублей выделят Псковской области на преобразования в сфере ЖКХ
В Пскове благоустроили территорию детсада «Чебурашка» на сэкономленные гордумой средства