2019-12-18T14:17:25+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области вечером 18 декабря

Министерство чрезвычайных ситуаций просит псковичей следовать правилам поведения при сильном ветре
Максим Дмитриев
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Очень сильный ветер обрушился на Псковскую область в конце октября.Очень сильный ветер обрушился на Псковскую область в конце октября.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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18 декабря с 16 до 19 часов в городе Пскове и Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, о неблагоприятном природном явлении предупреждает Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве рекомендуют соблюдать правила поведения при сильном ветре.

Хозяйственные вещи стоит убрать со двора и балконов, также на территории не должно быть сухих деревьев. Окна необходимо закрыть.

Самое безопасное место для парковки автомобиля – гараж. При отсутствии гаража обратите внимание, что рядом с парковкой нет деревьев, слабо укрепленных конструкций и построек.

Передвигаясь пешком, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья.

КОНКРЕТНО

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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