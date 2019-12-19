2019-12-19T16:24:21+03:00
Общество

22 метров в секунду достигала скорость ветра в Псковской области 18 декабря

О последствиях шторма рассказали псковичи и МЧС
Алиса Солнцева
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К счастью, в этот раз шторм Псковской области обошелся с меньшими потерями.К счастью, в этот раз шторм Псковской области обошелся с меньшими потерями.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Максимальная скорость ветра в Псковской области 18 декабря зафиксирована на автобусной станции в Пыталово22 метра в секунду. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском ЦГМС, в среднем скорость ветра в регионе варьировалась от 16 до 22 метров в секунду.

Шквалистое усиление ветра было связано с прохождением холодного фронта, прогнозировать который удалось заблаговременно, за 3 дня. Предупреждение о неблагоприятном природном явлении появилось на сайте регионального гидрометцентра, ГУ МЧС и в СМИ за 6-7 часов.

Последствиями шторма в Псковской области делятся псковичи в соцсетях.

На Запсковье повалило новогоднюю елку.

Фото: "Жесть по-Псковски". Даже елочку-красавицу не пожалел злой ветер.

Фото: "Жесть по-Псковски". Даже елочку-красавицу не пожалел злой ветер.

На улице Рокоссовского, 9а ветром сдуло остекление балкона.

Фото: "Жесть по-Псковски".

Фото: "Жесть по-Псковски".

Жители деревень друг за другом писали в комментариях об отключении электричества. Без света остались дома в Поддубье, Полосках, Палкино, Долгорепицах и других населенных пунктах.

- Не знаю, кто там без электричества, я, по-моему, скоро без крыши буду. Дует, просто жесть, - пишет в соцсети Екатерина Д.

Значительно пострадал дом на улице Труда в Пскове, признанный объектом культурного наследия.

В МЧС «Комсомолке» рассказали, что служба выезжала устранять последствия сильного ветра 2 раза – на распилку и уборку аварийных деревьев с проезжей части на трассе Р-23 в Псковском районе и в Новосокольниках. Вероятно, большую часть сухих деревьев и ветхих построек посносило в прошлый ураган в конце октября.

К счастью, с сегодняшнего дня на территории региона ветер начинает стихать. В Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 19 декабря ветер достигает 13 метров в секунду и квалифицируется уже как умеренный. В ближайшее время неблагоприятных природных явлений в Псковской области не ожидается.

КСТАТИ

Из-за ветра задержалась в пути и «Ласточка» Псков – Санкт-Петербург, пассажиры приехали на Балтийский вокзал уже за полночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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