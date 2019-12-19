«Ласточка» Псков – Санкт-Петербург опоздала на 2,5 часа из-за усиления ветра
Из-за сильного ветра, обрушившегося на Псковскую и Ленинградскую области 18 декабря, скоростной поезд «Ласточка» прибыл в пункт назначения на несколько часов позже. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Поезд выехал из Пскова в 19:32 и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 23:02, однако около 23:00 на перегоне Шоссейная – Александровская по техпричинам поезд был остановлен.
Как сообщили пассажиры «Ласточки» в одной из групп в соцсети «ВКонтакте» спустя некоторое время по громкой связи объявили, что из-за ветра в контактной сети пропало электричество, и до вокзала поезд доставит тепловоз.
При этом свет в вагонах сохранялся благодаря резервному питанию.
«Ласточка» приехала на Балтийский вокзал около 1:30, задержавшись в пути на 2,5 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU