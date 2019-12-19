2019-12-19T13:00:27+03:00
Общество

21 декабря в Пскове перекроют центральные улицы

Из-за открытия главной елки придется перестроиться автомобилистам и пассажирам автобусов
Алиса Солнцева
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Фото: Александр Абакумов. Вот-вот начнутся новогодние праздники!Фото: Александр Абакумов. Вот-вот начнутся новогодние праздники!
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21 декабря в Пскове с 16 до 19:30 часов перекроют движение по Октябрьской площади, так как в субботу состоится открытие главной новогодней елки города. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в городской администрации, движение транспорта ограничат по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Если вы не захотите поучаствовать в предновогоднем торжестве, объехать закрытые участки дороги можно будет по улице Карла Маркса (от Летнего сада), улице Максима Горького и посту 50-летия Октября.

Схема движения общественного транспорта 21 декабря

Автобусы №№ 3, 4, 14, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через остановку «Дамба», площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект.

Автобус № 1 следует по улице Л. Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду.

Автобус № 11 следует с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду.

Автобус № 8 из Корытова следует через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса до остановки «Вокзал», в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до остановки «Корытово».

Прекращение движения транспорта с 27 по 31 декабря

С 7 утра 27 декабря до 17 вечера 31 декабря перекроют участок улицы Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. Объехать ее можно будет по улице Некрасова.

Прекращение движения транспорта 1 января

С 0:15 до 5:00 1 января в Пскове перекроют Октябрьскую площадь, улицу Советскую от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова. Объезд предполагается по улице К. Маркса (движение от Летнего сада), улице М. Горького, мосту имени 50-летия Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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