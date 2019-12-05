2019-12-05T10:12:06+03:00
Общество

В честь открытия новогодней ёлки в Пскове состоится фейерверк

Залпами салюта завершится праздничная программа на Октябрьской площади
Анна БЫСТРОВА
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В центре Пскова рабочие продолжают устанавливать главную ёлку города.В центре Пскова рабочие продолжают устанавливать главную ёлку города.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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На празднике по случаю открытия главной новогодней ёлки Пскова состоится фейерверк. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, об этом сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

Он рассказал, что мероприятие состоится на Октябрьской площади 21 декабря. В 17 часов вечера у центральной елки ждут не только юных псковичей, но и их родителей. В заключении праздника, в 18.30, всех гостей ожидает фейерверк.

Традиционно праздничная программа пройдёт и в ночь на 1 января. Концерт под названием «Волшебство Новогодней ночи» стартует на Октябрьской площади в 1.00. А в 3.00 псковичей вновь ждёт фейерверк.

КСТАТИ

На время мероприятия центральные улицы Пскова перекроют. По информации ГИБДД, движение транспорта ограничат 21 декабря в период с 16.00 до 19.30. Вновь Октябрьскую площадь перекроют 31 декабря с 00.15. Ограничения снимут после окончания праздничной новогодней программы.

Даты и места праздничных мероприятий ЗДЕСЬ.

О том, как украсят город к Новому году, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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