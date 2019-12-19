2019-12-19T15:32:38+03:00
Происшествия

Убивший женщину псковский преподаватель был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо

Более 10 лет мужчина преподавал в Псковском филиале академии ФСИН России
Максим Дмитриев
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Фото: pixabay.com. Источники "КП" говорят, что все удивились, узнав о преступлении этого человека.Фото: pixabay.com. Источники "КП" говорят, что все удивились, узнав о преступлении этого человека.
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39-летний мужчина, преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, 18 декабря признался полицейским в убийстве.

«Комсомольская правда – Псков» выяснила, что задержанный мужчина в конце 90-х годов был следователем следственного управления при городском УВД, в начале 2000-х был инструктором группы по боевой и специальной подготовке одного из следственных изоляторов города.

Работая преподавателем, мужчина руководил спортивными секциями по самбо и дзюдо. Кроме того, признавшийся в убийстве пскович является кандидатом в мастера спорта по данным дисциплинам.

Более 10 лет задержанный преподавал на кафедре Псковского филиала академии ФСИН России.

"Комсомолка" успела сохранить информацию с сайта академии ФСИН, пока ее не подчистили.

"Комсомолка" успела сохранить информацию с сайта академии ФСИН, пока ее не подчистили.

По словам собственного источника «Комсомолки», «он обычный человек, ничем не примечательный».

- Когда он признался в преступлении, все очень удивились, что он смог убить человека, - прокомментировали корреспонденту.

Мужчина сам рассказал полицейским о том, что в ночь на 13 декабря в пьяном конфликте избил до смерти 54-летнюю женщину и закопал труп в лесополосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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