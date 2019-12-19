Преподаватель псковского вуза признался в убийстве женщины

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-19T17:53:46+03:00

Пскович до смерти избил знакомую на застолье и закопал в лесополосе

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Убийца 54-летней псковички сделал явку с повинной. Как сообщили «Комсомолькой правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 18 декабря 39-летний мужчина, преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России, признался полицейским в убийстве.

В ночь на 13 декабря пскович на застолье поссорился со своей знакомой и в конфликте применил физическую силу. Преступник избил жертву до смерти, а затем вывез ее тело в лесополосу за пределы города и закопал.

Однако 18 декабря злоумышленник сознался в убийстве полицейским, на данный момент он задержан. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, продолжается расследование уголовного дела. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

"Комсомолка" выяснила, что убийца был КМС по самбо и дзюдо.

КСТАТИ

Дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой в Пскове женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU