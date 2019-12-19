Объект культурного наследия обрушился в Пскове во время шторма
В Пскове 18 декабря частично обрушился двухэтажный дом на улице Труда, 7а. Дом признан объектом культурного наследия. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, в управлении городского хозяйства администрации сегодня обсудили ликвидацию последствий сильного ветра.
У дома №7а есть собственник, поэтому убрать завалы и привести в порядок здание необходимо ему. Собственник здания пообещал в течение дня убрать второй этаж полностью, а первый – затянуть баннером на усиленных конструкциях. Администрация держит вопрос на контроле.
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Как сообщил на заседании заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас, от разбушевавшейся стихии в городе пострадало 5 автомобилей, упало 12 деревьев, было повреждено 2 дорожных знака и 3 светофора.
С дома №12 по ул. Кузбасской дивизии ветром сорвало с крыши часть вентиляции, оказались повреждены 2 автомобиля; на перекрестке ул. Балтийской и Рижского проспекта упал светофор, на стадионе «Машиностроитель» со стороны улиц Кузнецкой и Гражданской - забор из металлопрофиля, а на мосту 50-летия Октября сорвало несколько новогодних украшений.
Комментарий Псковского ЦГМС, МЧС и кадры от очевидцев «Комсомолка» публиковала ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU