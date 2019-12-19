Дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой женщины

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-19T17:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

17 декабря на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Пскове появилась информация о пропавшей псковичке. С 13 декабря место нахождения 54-летней женщины оставалось неизвестным.

Два факта о пропавшей совпадают с данными об убитой псковским преподавателем женщине – ей 54 года, а убийство произошло 13 декабря.

Ранее «Комсомолка» писала о явке с повинной преподавателя Псковского филиала Академии ФСИН России и фактах из биографии убийцы.

Фото: "Одноклассники". Преподаватель Академии ФСИН, признавшийся в убийстве женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU