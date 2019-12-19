Дата пропажи и возраст убитой преподавателем псковички совпадают с данными разыскиваемой женщины
13 декабря 54-летняя псковичка пропала без вести
Фото: "Лиза Алерт" в Пскове. 13 декабря пропала 54-летняя псковичка.
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17 декабря на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Пскове появилась информация о пропавшей псковичке. С 13 декабря место нахождения 54-летней женщины оставалось неизвестным.
Два факта о пропавшей совпадают с данными об убитой псковским преподавателем женщине – ей 54 года, а убийство произошло 13 декабря.
Ранее «Комсомолка» писала о явке с повинной преподавателя Псковского филиала Академии ФСИН России и фактах из биографии убийцы.
Фото: "Одноклассники". Преподаватель Академии ФСИН, признавшийся в убийстве женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU