2019-12-23T16:32:33+03:00
Происшествия

Следком подтвердил, что жертвой псковского преподавателя стала разыскиваемая женщина

13 декабря 54-летняя псковичка пропала без вести
Алиса Солнцева
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Фото: "Лиза Алерт" в Пскове. Пскович применил физическую силу в конфликте с женщиной.Фото: "Лиза Алерт" в Пскове. Пскович применил физическую силу в конфликте с женщиной.
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Жертвой преподавателя Псковского филиала академии ФСИН стала псковичка, которую разыскивал поисковый отряд. Эту информацию «Комсомольской правде – Псков» подтвердили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

18 декабря 39-летний мужчина признался полицейским в убийстве. В ночь на 13 декабря он повздорил на застолье с 54-летней знакомой и забил ее до смерти. Тело жертвы мужчина закопал в лесу за городом.

После того, как об инциденте стало известно общественности, «Комсомолка» обнаружила, что дата пропажи и возраст разыскиваемой в Пскове женщины совпадают с данными об убитой. 17 декабря на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Пскове появилась информация о пропавшей псковичке. Теперь трагическое предположение подтвердилось.

Кроме того, «Комсомолка» выяснила, что убийца был КМС по самбо и дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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