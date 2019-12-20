2019-12-20T11:58:32+03:00
Происшествия

74-летний пскович погиб при столкновении автомобиля с упавшим деревом

На трассе лежала ель, поваленная штормом
Максим Дмитриев
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Снова плачевные последствия разгула стихии.Снова плачевные последствия разгула стихии.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Псковской области автомобиль врезался в лежащее на трассе дерево, водитель погиб. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельное ДТП случилось 19 декабря в 8:15 на третьем километре трассы Цапелька – Струги Красные – Плюсса.

74-летний мужчина, житель Струг Красных, ехал на автомобиле «Лада Приора», на трассе лежала ель, поваленная штормом. Водитель не смог объехать дерево. Перенести травмы, полученные при столкновении, пенсионер не смог. Мужчина погиб до прибытия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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