74-летний пскович погиб при столкновении автомобиля с упавшим деревом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-20T11:58:32+03:00

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В Псковской области автомобиль врезался в лежащее на трассе дерево, водитель погиб. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельное ДТП случилось 19 декабря в 8:15 на третьем километре трассы Цапелька – Струги Красные – Плюсса.

74-летний мужчина, житель Струг Красных, ехал на автомобиле «Лада Приора», на трассе лежала ель, поваленная штормом. Водитель не смог объехать дерево. Перенести травмы, полученные при столкновении, пенсионер не смог. Мужчина погиб до прибытия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU