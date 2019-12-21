2019-12-21T12:37:56+03:00
Общество

Дмитрий Месхиев забрал из приюта собаку Фросю

Семья Дмитрия Месхиева присоединилась к марафону добра и обзавелась прелестным питомцем "с тяжелой судьбой"
Алиса Солнцева
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Фото: Дмитрий Месхиев. Красавица посетила зоосалон.Фото: Дмитрий Месхиев. Красавица посетила зоосалон.
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Семья Дмитрия Месхиева, художественного руководителя Псковского театра драмы, присоединилась к марафону добра «Пора домой!». Бедолага Фрося, «собака с тяжелой судьбой и детской непосредственностью», из приюта для бездомных животных зоозащитной организации «Шанс» обрела дом. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», после приюта Фрося заехала в салон красоты, а из него отправилась к новым хозяевам.

- Нам повезло, она добрейшая собака и очень умная, - комментирует пост в Instagram Илона Месхиева.

Как рассказали в «Шансе», в приюте девочку называли Варежкой, а новое имя собака обрела уже в семье Месхиевых.

#беритесобакизприютов – такой хештег ставит Дмитрий Месхиев в своем Instagram и благодарит псковскую зоозащитную организацию «Шанс».

КСТАТИ

«Шанс» проводит марафон по пристройству бездомных животных. Вы можете присоединиться к доброй акции и помочь питомцам найти дом. (Подробнее…).

ИСТОЧНИК KP.RU

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