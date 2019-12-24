2019-12-24T14:23:24+03:00
Общество

В Псковской области утвердили новые награды

Четыре почетных звания добавились к списку региональных наград
Максим Дмитриев
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Регион знает о достойных псковичах!Регион знает о достойных псковичах!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Псковской области появились четыре новые награды. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального парламента, на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутаты приняли закон, основанный на решении геральдического совета.

Дополнения к закону «О наградах Псковской области» включают четыре новых почетных звания - «Заслуженный педагогический работник Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусств Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

Почётное звание ежегодно может быть присвоено десяти педагогам, десяти медикам, пяти работникам культуры и пяти деятелям искусств.

Псковичи, удостоенные почетного звания, получат нагрудный знак и единовременную выплату – 25 тысяч рублей.

Эти звания не могут присваиваться повторно. Кроме того, закон рекомендует присваивать почетные награды не ранее, чем через 10 лет с начала осуществления деятельности.

КСТАТИ

О существующих региональных наградах «Комсомолка» рассказывала ранее. (Подробнее...).

ИСТОЧНИК KP.RU

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