В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-27T09:36:27+03:00

Фото: Археологический центр Псковской области. Средневековый горшок неплохо сохранился на этот раз.

Обычно керамика доходит до нас в мелких осколках, но не в этот раз

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Псковские археологи обнаружили две трети горшка и полностью сохранившуюся крышку. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, артефакт относится ко времени средневековья.

Именно в это время активно распространилась керамика: большие и малые горшки, миски, плошки. Обычно горшки быстро разбивались и в виде осколков попадали в культурный слой.

Фото: Археологический центр Псковской области. Обычно керамика доходит до нас в таком виде.

В этот раз керамическое изделие хорошо сохранилось: в Пскове археологи нашли полный профиль крышки и две трети горшка.

КСТАТИ

На улице Леона Поземского в Пскове специалисты раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU