2019-12-27T09:36:27+03:00
Общество

В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой

Обычно керамика доходит до нас в мелких осколках, но не в этот раз
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Археологический центр Псковской области. Средневековый горшок неплохо сохранился на этот раз.Фото: Археологический центр Псковской области. Средневековый горшок неплохо сохранился на этот раз.
Изменить размер текста:

Псковские археологи обнаружили две трети горшка и полностью сохранившуюся крышку. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, артефакт относится ко времени средневековья.

Именно в это время активно распространилась керамика: большие и малые горшки, миски, плошки. Обычно горшки быстро разбивались и в виде осколков попадали в культурный слой.

Фото: Археологический центр Псковской области. Обычно керамика доходит до нас в таком виде.

Фото: Археологический центр Псковской области. Обычно керамика доходит до нас в таком виде.

В этот раз керамическое изделие хорошо сохранилось: в Пскове археологи нашли полный профиль крышки и две трети горшка.

КСТАТИ

На улице Леона Поземского в Пскове специалисты раскрыли следы как минимум двух средневековых усадеб (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За регулярные конфликты с соседями псковича выселили из квартиры
В конце декабря в Псковской области распустились цветы
Жена экс-чиновника администрации Псковской области незаконно приватизировала служебную квартиру
В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой
В Пскове состоялась первая губернаторская ёлка
В Пскове полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшей девочкой
В Псковской области наградили лучших социальных работников
51-летняя учительница и модельер из Пскова поборется за звание «Миссис бабушка Вселенная»
Современные учебные мастерские открылись в колледжах Пскова и Опочки
О преимуществах строительства «Титан-Полимера» в Псковской области рассказал Герман Петрушко
Директор псковского «Титан-Полимера» ответил на вопросы жителей Логозовской волости
В Великолукском районе сгорело 3 автомобиля
В Опочке неизвестный автомобилист сбил двух девочек и скрылся
Великолукские врачи отказали в экстренной помощи парализованному ветерану Великой Отечественной войны
Игоря Сопова рекомендует на должность председателя Избиркома Псковской области ЦИК России
В Пскове пять улиц назовут в честь погибших в Чечне воинов 2-й бригады спецназа
Более 20 псковских отличников побывали на Кремлёвской ёлке в столице
Ушла из жизни талантливый педагог, сотрудник комитета по образованию Псковской области Светлана Григорьева