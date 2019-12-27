В Пскове археологи нашли части средневекового горшка с крышкой
Псковские археологи обнаружили две трети горшка и полностью сохранившуюся крышку. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, артефакт относится ко времени средневековья.
Именно в это время активно распространилась керамика: большие и малые горшки, миски, плошки. Обычно горшки быстро разбивались и в виде осколков попадали в культурный слой.
Фото: Археологический центр Псковской области. Обычно керамика доходит до нас в таком виде.
В этот раз керамическое изделие хорошо сохранилось: в Пскове археологи нашли полный профиль крышки и две трети горшка.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU