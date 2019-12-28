Нюрнбергский счетный жетон XVI века нашли археологи в Пскове

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-28T12:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Нюрнбергский счетный жетон, датированный концом XVI - началом XVII века, обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального аккаунта Археологического центра Псковской области в Instagram, монетовидные жетоны чеканились в Европе с XIII по XVII века.

Счетный жетон еще называют пфеннигом (от немецкого Rechenpfennig) или просто жетоном (от французского jeton).

Фото: Археологический центр Псковской области. Кажется, в XVI веке здесь были гости из Германии.

КСТАТИ

На этой неделе археологи обнаружили хорошо сохранившийся средневековый горшок с крышкой.

ИСТОЧНИК KP.RU