Пропавший в новогоднюю ночь подросток из Великих Лук найден мертвым

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:32:09+03:00

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Подростка, пропавшего после Нового года, нашли мертвым, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе регионального следкома.

Сегодня, 3 января, после совместных поисков следователей территориального отдела Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, полиции, спасателей МЧС и волонтеров в города Великие Луки обнаружили тело пропавшего после Нового года 15-летнего подростка.

По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту смерти великолучанина сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 15-летнего Игоря Петухова разыскивали с 1 января (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU