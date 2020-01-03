Пропавший в новогоднюю ночь подросток из Великих Лук найден мертвым
Подростка, пропавшего после Нового года, нашли мертвым, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе регионального следкома.
Сегодня, 3 января, после совместных поисков следователей территориального отдела Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, полиции, спасателей МЧС и волонтеров в города Великие Луки обнаружили тело пропавшего после Нового года 15-летнего подростка.
По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
По факту смерти великолучанина сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, 15-летнего Игоря Петухова разыскивали с 1 января (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU