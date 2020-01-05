Почти 50 малышей появились на свет в Псковской области в первые дни 2020 года

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:48:15+03:00

По количеству новорождённых с начала года Псков пока занимает первое место

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Почти 50 новорождённых появились на свет в Псковской области в первые дни наступившего года. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом на своей официальной странице в социальной сети «Instagram» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что более 30 мамочек в 2020 уже успел принять Псковский перинатальный центр, 8 малышей родились в городе Острове, ещё 6 - в Великих Луках и 1 в Порхове.

- Поздравляю всех, для кого новогодние праздники совпали с таким радостным событием, – заключил Михаил Ведерников и призвал жительниц региона рожать в Псковской области.

КСТАТИ

В 2019 году в Псковской области заработала региональная программа «Подарок новорождённому». В её рамках малыши, появившиеся на свет в регионе, получают памятную медаль, открытку и сертификат номиналом 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU