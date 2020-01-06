2020-01-06T17:37:18+03:00
Происшествия

В псковском дворе 16-летнего подростка сбил автомобиль

ДТП случилось на улице Мирной
Алиса Солнцева
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Парень получил гематомы, но госпитализация не потребовалась.Парень получил гематомы, но госпитализация не потребовалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове у дома № 7 на улице Мирной автомобиль сбил 16-летнего подростка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, происшествие случилось вечером 5 января около 21:05.

31-летний мужчина двигался по дворовой территории на автомобиле Mitsubishi Lancer и сбил подростка.

По предварительной информации, юноша получил гематому височной области слева и ушиб левого коленного сустава. Госпитализация не потребовалась.

КСТАТИ

В этот же день случилось ДТП на трассе в Порховском районе. Столкнулись сразу четыре автомобиля, пострадали двое взрослых и один ребенок (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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