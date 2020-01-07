Семейный рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:02:38+03:00

Жителей и гостей города приглашают на концерты, гуляния, дискотеки и спектакли

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В Печорах стартует большой семейный Рождественский фестиваль. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, с 7 по 9 января жителей и гостей города приглашают на семейные дискотеки, концерты, народные гуляния и спектакль.

Основными площадками проведения фестиваля станут Дворец творчества детей и молодежи, Печорская средняя школа № 3, площадь Победы и Паломнический центр.

Программа Рождественского фестиваля в Печорах

7 января

12:00 – Рождественская елка (Дворец творчества детей и молодежи).

14:30 – Рождественский колядки, народное гуляние (пл. Победы).

16:30 – Выступление кавер-группы «Красивая», семейная дискотека (Дворец творчества детей и молодежи).

8 января

16:30 – Рождественский концерт с участием молодежного творческого клуба «Феникс», музыкальной группы «Профессор Джаз», театра «Балагуры» (Печорская средняя школа №3).

18:00 – Молодежная дискотека (Печорская средняя школа №3).

9 января

15.00 – Спектакль «Новогодняя Пасха» любительского православного театра «Истоки» и группы «Постоянные» (Паломнический центр).

КСТАТИ

Псковичей в Рождество, 7 января, ждет фестиваль волшебных шаров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU