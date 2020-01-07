Семейный рождественский фестиваль пройдет в Печорах с 7 по 9 января
В Печорах стартует большой семейный Рождественский фестиваль. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, с 7 по 9 января жителей и гостей города приглашают на семейные дискотеки, концерты, народные гуляния и спектакль.
Основными площадками проведения фестиваля станут Дворец творчества детей и молодежи, Печорская средняя школа № 3, площадь Победы и Паломнический центр.
Программа Рождественского фестиваля в Печорах
7 января
12:00 – Рождественская елка (Дворец творчества детей и молодежи).
14:30 – Рождественский колядки, народное гуляние (пл. Победы).
16:30 – Выступление кавер-группы «Красивая», семейная дискотека (Дворец творчества детей и молодежи).
8 января
16:30 – Рождественский концерт с участием молодежного творческого клуба «Феникс», музыкальной группы «Профессор Джаз», театра «Балагуры» (Печорская средняя школа №3).
18:00 – Молодежная дискотека (Печорская средняя школа №3).
9 января
15.00 – Спектакль «Новогодняя Пасха» любительского православного театра «Истоки» и группы «Постоянные» (Паломнический центр).
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU