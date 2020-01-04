Псковичей ждёт рождественский фестиваль волшебных шаров

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:34:13+03:00

Что бы такого загадать в эту волшебную ночь? Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Жителей и гостей областного центра ждёт рождественский фестиваль волшебных шаров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, посетителей ждут 7 января на набережной реки Псковы у Троицкого моста.

С 19 часов вечера каждый из гостей фестиваля сможет получить светошар, переливающийся разноцветными огоньками. По замыслу организаторов, такие светящиеся шары станут ключом к исполнению всех заветных желаний в 2020 году.

Кроме того, на фестивале псковичей ждут сюрпризы. Один из них – красочное огненно-пиротехническое шоу, которое покажет коллектив из северной столицы. Не дадут заскучать в промежутках между номерами конкурсы и интерактивы.

КСТАТИ

Вход на фестиваль свободный. Возрастных ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU