2020-01-10T12:54:53+03:00
Общество

Автобусы по улице Юности в Пскове поедут с 13 января

Автобусы №23 и №30 будут заезжать на улицы Инженерную, Юности и Звездную
Алиса Солнцева
Поделиться:
Два псковских автобуса продлили свой маршрут до нового микрорайона.Два псковских автобуса продлили свой маршрут до нового микрорайона.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

С понедельника, 13 января, общественный транспорт будет курсировать в новом микрорайоне на улице Юности: маршрут изменят автобусы №23 «Вокзал – Архив» и №30 «Рокоссовского – Архив». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, маршрут № 23 свяжет улицу Юности с поликлиникой № 3 и железнодорожным вокзалом, а автобус № 30 поможет жителям Запсковья попасть на площадь Ленина и на Завеличье.

Автобусы поедут по улице Труда и повернут на Инженерную. Так транспорт обогнет микрорайон по улице Юности и Звездной и вернется на знакомый маршрут.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

В новой схеме движения автобус №30 не затрагивает улицы Текстильную и Новоселов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Маршрут №11 остается без изменений.

«Псковпассажиравтотранс» должен скорректировать расписание движения общественного транспорта в связи с вводом в эксплуатацию новых участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобусы по улице Юности в Пскове поедут с 13 января
67 литров лосьона и 152 литра водки изъяли полицейские в псковском пивбаре
11 января в Великих Луках стартует Всероссийский турнир по самбо памяти Александра Матросова
Из-за воспламенившегося на кухне масла трое псковичей получили ожоги
Три машины перевернулись на трассе Остров – Вышгородок за сутки
Лесоперерабатывающее предприятие полного цикла запустят в Псковском районе в 2020 году
За минувший год более 300 детей-сирот из Псковской области обрели семьи
Тело пропавшего в новогоднюю ночь великолучанина нашли в Ловати
В Бежаницах завершился капремонт Центра культуры
Два африканца пытались попасть в Эстонию через Печоры
Стал известен список организаций Псковской области, которые проверит госинспекция труда
В Псковской области в прошлом году открыли 13 модульных ФАПов
В Псковском и Порховском районах стартовал капремонт двух мостов
Около 100 миллионов потратят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
В Порховском районе из-за заболевших оспой овец и коз объявили карантин
Псковские археологи в раскопе нашли средневековые ювелирные украшения
Боевые машины нового поколения поступят в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» в Псковской области вырастут вдвое
За избиение знакомого в новогоднюю ночь жителя Дедовичского района приговорили к 7 годам тюрьмы
Под предлогом проверки печи двое мужчин обворовали пенсионерку из Невеля
В первый рабочий день нового года в Псковской области прогнозируют мокрый снег
Нетрезвая псковичка угодила под колёса автомобиля на улице Рокоссовского в областном центре
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для юных псковичей
«Каштанка» вернётся на сцену Псковского театра драмы
Более 350 юных псковичей побывали на благотворительной рождественской ёлке
Эксклюзивный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится в Пскове 23 января
Псковичей приглашают на бесплатную рождественскую елку 8 января
Глава региона поздравляет псковичей с Рождеством