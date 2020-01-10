Автобусы по улице Юности в Пскове поедут с 13 января

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:54:53+03:00

Автобусы №23 и №30 будут заезжать на улицы Инженерную, Юности и Звездную

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С понедельника, 13 января, общественный транспорт будет курсировать в новом микрорайоне на улице Юности: маршрут изменят автобусы №23 «Вокзал – Архив» и №30 «Рокоссовского – Архив». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, маршрут № 23 свяжет улицу Юности с поликлиникой № 3 и железнодорожным вокзалом, а автобус № 30 поможет жителям Запсковья попасть на площадь Ленина и на Завеличье.

Автобусы поедут по улице Труда и повернут на Инженерную. Так транспорт обогнет микрорайон по улице Юности и Звездной и вернется на знакомый маршрут.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

В новой схеме движения автобус №30 не затрагивает улицы Текстильную и Новоселов.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Маршрут №11 остается без изменений.

«Псковпассажиравтотранс» должен скорректировать расписание движения общественного транспорта в связи с вводом в эксплуатацию новых участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU