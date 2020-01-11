Улицу Юности в Пскове освободят от припаркованного транспорта
Дорожная полиция освободит проезжую часть дороги на улице Юности от транспорта, припаркованного в неположенном месте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники ГИБДД примут меры в связи с запуском автобусов по новому участку дороги на Запсковье.
Нарушители правил дорожного движения, выявленные в ходе рейда, ответят по административному законодательству. 13 января автобусы должны беспрепятственно проехать по установленному маршруту.
Новые маршруты автобусов №23 и №30 можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU