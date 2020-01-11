2020-01-11T10:02:52+03:00
Общество

Улицу Юности в Пскове освободят от припаркованного транспорта

С 13 января по новому микрорайону будут курсировать автобусы
Алиса Солнцева
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С 13 января автобусы должны беспрепятственно ездить по новому участку дороги.С 13 января автобусы должны беспрепятственно ездить по новому участку дороги.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Дорожная полиция освободит проезжую часть дороги на улице Юности от транспорта, припаркованного в неположенном месте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники ГИБДД примут меры в связи с запуском автобусов по новому участку дороги на Запсковье.

Нарушители правил дорожного движения, выявленные в ходе рейда, ответят по административному законодательству. 13 января автобусы должны беспрепятственно проехать по установленному маршруту.

Новые маршруты автобусов №23 и №30 можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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