Более полутора тысяч медиков Псковской области повысили квалификацию в 2019 году

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:03:51+03:00

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Более полутора тысяч медиков из разных уголков Псковской области повысили квалификацию в 2019 году. А в общей сложности 4300 человек прошли образовательные программы повышения квалификации в Псковском государственном университете. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с экспертами из ПсковГУ и областной администрации, в рамках выигранного гранта университет реализовал 7 образовательных программ.

Как отметила Инна Андреянова, директор института непрерывного образования ПсковГУ, реализация программ повышения квалификации складывалась из двух направлений: потребность населения и корпоративные заказы.

Так, одной из самых востребованных оказалась программа, связанная с навыками оказания первой медицинской помощи. Ее прошло более полутора тысяч человек по направлению учреждений региона.

Напомним, бесплатные образовательные программы появились в Псковском государственном университете благодаря грантовой поддержке в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU