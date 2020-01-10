2020-01-10T15:03:05+03:00
Общество

4300 человек повысили свою квалификацию в Псковской области за 2019 год

Программы ПсковГУ по повышению квалификации оказались востребованы в Новгородской и Ленинградской областях
Максим Дмитриев
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Фото: Александр Абакумов. В 2019 году вуз реализовал 7 образовательных программ.Фото: Александр Абакумов. В 2019 году вуз реализовал 7 образовательных программ.
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Обучение по программам повышения квалификации Псковского государственного университета в 2019 году прошли студенты, пенсионеры, школьники, преподаватели вузов Псковской области и работники различных учреждений и предприятий. Также псковские программы оказались востребованы в Новгородской и Ленинградской областях. Об этом сегодня, 10 января, на пресс-конференции рассказали эксперты ПсковГУ и региональной администрации, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- Появление программ повышения квалификации – это свидетельство того, что сегодня ваше образование не должно заканчиваться на получении диплома, - отметила на пресс-конференции Ольга Серова, проректор по учебной работе ПсковГУ.

В основном образовательные программы были востребованы работниками, которых интересовало продвижение по службе. Однако в некоторых случаях люди могли кардинально изменить сферу деятельности, овладев новыми навыками, и перейти в сферу самозанятости.

Самой востребованной оказалась программа по оказанию первой медицинской помощи: ее прошли более полутора тысяч человек (подробности).

Напомним, бесплатные образовательные программы появились в Псковском государственном университете благодаря грантовой поддержке в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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