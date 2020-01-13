Три человека погибли в ДТП у деревни Стяглы Псковского района
Три жизни унесло ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельная авария произошла утром 13 января в 7:52.
На трассе столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Чери Тигго». По предварительной версии, автомобиль «Рено» въехал в «Тигго», в результате чего погибли оба водителя и пассажир «Чери», еще двое людей пострадали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и бригада медиков.
ДТП в Псковском районе унесло жизни трёх человек.ВИДЕО: Андрей Емельянов.
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ИСТОЧНИК KP.RU