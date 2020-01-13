2020-01-13T11:19:22+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП у деревни Стяглы Псковского района

На месте происшествия работают службы спасения и следственно-оперативная группа [видео]
Алиса Солцнева
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Скриншот из видеозаписи очевидца Андрея Емельянова.Скриншот из видеозаписи очевидца Андрея Емельянова.
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Три жизни унесло ДТП в Псковском районе у деревни Стяглы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельная авария произошла утром 13 января в 7:52.

На трассе столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Чери Тигго». По предварительной версии, автомобиль «Рено» въехал в «Тигго», в результате чего погибли оба водителя и пассажир «Чери», еще двое людей пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и бригада медиков.

ДТП в Псковском районе унесло жизни трёх человек.ВИДЕО: Андрей Емельянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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