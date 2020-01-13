«Лексус» сбил двух человек, кинувшихся на помощь к пострадавшим в ДТП у деревни Стяглы

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:12:13+03:00

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В ДТП у деревни Стяглы в Псковском районе погибли три человека - два водителя и пассажир. Кроме того, пострадали люди, бросившиеся на помощь к месту аварии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, стоявший на остановке пешеход и водитель проезжавшей мимо машины кинулись на помощь пострадавшим, в это время их сбил «Лексус».

Эксперты следственно-оперативной группы констатировали, что из-за неблагоприятных погодных условий дорога была скользкой. Гололед стал одной из причин смертельной аварии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Водитель "Чери Тигго" выехал на встречную полосу.

По предварительной информации, водитель «Чери» выехал на встречную полосу, где в него въехал автомобиль «Рено».

В аварии погибли водители автомобилей. Известно, что одному из них было 57 лет. Скончалась и пассажирка «Чери», женщина 43 лет.

Пешеходы, которых сбил водитель «Лексуса», госпитализированы. По предварительным данным, один из них находится в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Проезжающий мимо "Лексус" сбил двух пешеходов, кинувшихся на помощь.

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Три человека погибли в ДТП у деревни Стяглы Псковского района.

На месте происшествия работают службы спасения и следственно-оперативная группа [видео] (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU