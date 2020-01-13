Поиски 21-летней жительницы Острова прекращены

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:30:05+03:00

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Поиск пропавшей ранее 21-летней Анастасии Молодцовой, проживающей в городе Острове Псковской области, прекращен. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом мама девушки сообщила в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина выразила огромную благодарность всем неравнодушным, которые откликнулись на её призыв о помощи. Близкие Анастасии ничего не знали о её судьбе около 6 дней. Беспокойство вызывало и то, что девушка ушла из дома без документов.

- Спасибо всем большое, особенно двум молодым людям, которые её привезли. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость, - написала мама Анастасии Молодцовой.

ИСТОЧНИК KP.RU