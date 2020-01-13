Поиски 21-летней жительницы Острова прекращены
Поиск пропавшей ранее 21-летней Анастасии Молодцовой, проживающей в городе Острове Псковской области, прекращен. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом мама девушки сообщила в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина выразила огромную благодарность всем неравнодушным, которые откликнулись на её призыв о помощи. Близкие Анастасии ничего не знали о её судьбе около 6 дней. Беспокойство вызывало и то, что девушка ушла из дома без документов.
- Спасибо всем большое, особенно двум молодым людям, которые её привезли. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость, - написала мама Анастасии Молодцовой.
ИСТОЧНИК KP.RU