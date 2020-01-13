Пять новых площадок для сдачи ГТО откроют в Псковской области
В 2020 году в Псковской области появятся пять новых специализированных площадок для сдачи нормативов ГТО. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, псковские власти уже подписали соглашение с министерством спорта России.
Оборудование для каждой спортплощадки обойдется более чем в 3 миллиона рублей, средства выделят из консолидированного бюджета. В ближайшее время дадут старт аукциону на закупку спортивного инвентаря. Монтаж и подготовку территорий произведут за счет муниципалитетов. Появление новых спортивных объектов стало возможным в рамках национального проекта «Демография».
Фото: пресс-служба АПО.
Новые современные конструкции появятся в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Спортивные объекты оборудуют тренажерами, установками для тренировки и тестирования.
КСТАТИ
В 2019 году в Псковской области появилось 10 спортивных площадок для тренировки и проверки норм ГТО. Например, в конце года открылась новая спортивная зона в Печорах (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU