2020-01-13T16:58:54+03:00
Спорт

Пять новых площадок для сдачи ГТО откроют в Псковской области

Каждая спортивная площадка обойдется в 3 миллиона рублей
Алиса Солнцева
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В последние годы в регионе активно развивается и поддерживается спорт.В последние годы в регионе активно развивается и поддерживается спорт.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В 2020 году в Псковской области появятся пять новых специализированных площадок для сдачи нормативов ГТО. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, псковские власти уже подписали соглашение с министерством спорта России.

Оборудование для каждой спортплощадки обойдется более чем в 3 миллиона рублей, средства выделят из консолидированного бюджета. В ближайшее время дадут старт аукциону на закупку спортивного инвентаря. Монтаж и подготовку территорий произведут за счет муниципалитетов. Появление новых спортивных объектов стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

Фото: пресс-служба АПО.

Фото: пресс-служба АПО.

Новые современные конструкции появятся в Куньинском, Невельском, Гдовском, Локнянском и Себежском районах. Спортивные объекты оборудуют тренажерами, установками для тренировки и тестирования.

КСТАТИ

В 2019 году в Псковской области появилось 10 спортивных площадок для тренировки и проверки норм ГТО. Например, в конце года открылась новая спортивная зона в Печорах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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