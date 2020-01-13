15 января закроется Самарский железнодорожный переезд в Великих Луках

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:58:07+03:00

К 2021 году в Великих Луках появится второй путепровод, который позволит заменить закрытые переезды. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

С этого дня автомобилистам придется выстраивать другой маршрут

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15 января в 10 утра в Великих Луках закроют Самарский железнодорожный переезд. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С этого дня автомобилистам предлагается выбирать другой маршрут для передвижения. Для пешеходов данный переезд останется доступным.

Напомним, в конце 2018 года в городе на Ловати появился новый путепровод через железную дорогу, который соединил две части города. В связи с этим ликвидация железнодорожных переездов стала вынужденной мерой: по федеральному законодательству, в радиусе пяти километров от путепровода не должно быть железнодорожных переездов.

Судьбу железнодорожных переездов «Самарский», «Лизавицкий» и «1-й Сеньковский» в Великих Луках обсудили глава региона и директор Октябрьской железной дороги в декабре 2019 года (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU