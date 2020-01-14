Псков значительно экономит на бесснежной зиме

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:29:45+03:00

Этой зимой не нужно убирать снег, значит и платить за это не нужно

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Город значительно экономит на уборке снега зимой этого года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 14 января с представителями городской администрации, бесснежная зима, во-первых, упростила уборку города, а во-вторых, позволила сохранить средства в бюджете администрации.

- Если снега нет, деньги за это платить не придется. Возможно, сэкономленные средства пойдут на более тщательную уборку в летний период, - заметил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Глава городской администрации отметил особую гибкость контракта на уборку города в этом году. В предыдущих контрактах были прописаны объемы уборки снега, в этом году у города есть определенный лимит на различные мероприятия по уборке города, который можно расходовать в любой сезон.

- У нас нет такой ситуации: снега нет, а мы его активно убираем, потому что обязаны по контракту. Такой контракт позволяет проводить более эффективную уборку и экономить средства, - отметил спикер.

Несмотря на зимний сезон, в городе приходится проводить мероприятия, соответствующие летнему периоду: убирать город от пыли и песка.

ИСТОЧНИК KP.RU