На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:32:34+03:00

На Запсковье появится комфортное общественное пространство для горожан и туристов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Стационарные туалеты появятся на улице Леона Поземского после масштабной реконструкции. На пресс-конференции с представителями городской администрации 14 января затронули тему реконструкции улиц, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков".

Ремонт улицы Леона Поземского – масштабный проект, включающей наладку инфраструктуры и обустройство общественного пространства. Так, набережную Псковы обновят сразу с подключением кафе и туалетов.

Глава администрации города назвал отсутствие туалетов, к примеру, в Финском парке и на Золотой набережной большой проблемой города, которую планируют исправить на Леона Поземского.

Реконструкция должна завершиться к 1 декабря 2020 года.

КСТАТИ

В этом году в Пскове планируется ремонт Рижского проспекта. Журналисты поинтересовались, не будет ли весь город стоять в пробках, когда закроют одну из главных улиц Завеличья, а улицу Леона Поземского еще не введут в эксплуатацию.

- Потерпим, - ответил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Баринов, - дороги надо ремонтировать. Я как водитель всегда говорю: я готов терпеть пробки, как например на Юбилейной. Зато сейчас едешь и радуешься. Прошу всех жителей города чуть-чуть потерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU