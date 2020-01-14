На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты
Стационарные туалеты появятся на улице Леона Поземского после масштабной реконструкции. На пресс-конференции с представителями городской администрации 14 января затронули тему реконструкции улиц, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков".
Ремонт улицы Леона Поземского – масштабный проект, включающей наладку инфраструктуры и обустройство общественного пространства. Так, набережную Псковы обновят сразу с подключением кафе и туалетов.
Глава администрации города назвал отсутствие туалетов, к примеру, в Финском парке и на Золотой набережной большой проблемой города, которую планируют исправить на Леона Поземского.
Реконструкция должна завершиться к 1 декабря 2020 года.
КСТАТИ
В этом году в Пскове планируется ремонт Рижского проспекта. Журналисты поинтересовались, не будет ли весь город стоять в пробках, когда закроют одну из главных улиц Завеличья, а улицу Леона Поземского еще не введут в эксплуатацию.
- Потерпим, - ответил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Баринов, - дороги надо ремонтировать. Я как водитель всегда говорю: я готов терпеть пробки, как например на Юбилейной. Зато сейчас едешь и радуешься. Прошу всех жителей города чуть-чуть потерпеть.
ИСТОЧНИК KP.RU