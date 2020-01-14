Псковский автобус №11 вновь ходит через Гражданскую улицу

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:59:12+03:00

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Маршрут псковского автобуса номер 11 вновь пролегает через Гражданскую улицу. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», изменения вступили в силу с 13 января.

Ранее, в период с 17 октября 2019 года до начала января 2020 года, путь автобуса «Вокзал-Архив» пролегал через улицы Бастионную, Гагарина и Октябрьский проспект. Ограничения были связаны с ремонтом перекрёстка улиц Я. Фабрициуса и Гражданской.

При этом на предприятии предполагали вернуть привычный маршрут автобуса №11 в конце ноября. Однако сроки дорожных работ сдвинулись из-за накладок с документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU