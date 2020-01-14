Псковские власти прокомментировали демонтаж памятника архитектуры на улице Труда
- На улице Труда, 7а инвестор не готов вкладываться и сделать из этого что-то красивое, - отметил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Баринов на пресс-конференции 14 января, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков". Городские власти пояснили, что мониторинг памятников культуры и архитектуры регионального значения входит в полномочия комитета по охране памятников, у администрации в этом случаи другие задачи.
- Наша задача как города - стимулировать инвесторов и максимально помогать поддерживать памятники в нормативном состоянии, - объяснил Алексей Баринов.
Начальник УГХ привел положительные примеры действий инвесторов: Двор Подзноева, Канатная фабрика Мейера, Гельдтовы бани.
Городскую усадьбу Ивановой, датированную концом XIX – началом XX века, на Труда, 7а, к сожалению, настигла иная участь: в данный момент ветхое двухэтажное здание сносят. Напомним, что разрушающийся дом уже пострадал от урагана в середине декабря 2019 (подробности).
Единственное, что может предпринять администрация Пскова в данном случае – проверить безопасность работ на объекте. Здание на Труда, 7а огорожено и не представляет опасности для жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU