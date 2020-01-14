2020-01-14T16:50:57+03:00
Общество

Псковичи могут записаться в МФЦ через мобильное приложение

Бронь талона в приложении «Мои документы онлайн» займет не больше минуты
Максим Дмитриев
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Забронировать талон можно в любую свободную минуту.Забронировать талон можно в любую свободную минуту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Многофункциональный центр Псковской области запустил мобильное приложение «Мои документы онлайн». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, забронировать талон в любой офис МФЦ в Псковской области теперь можно через приложение.

Бронирование талона займет не более минуты. В день приема его нужно будет получить на стойке администрации. В указанное время на табло высветится ваш номер, поэтому к этому моменту вы уже должны иметь талон на руках.

Приложение «Мои документы онлайн» могут скачать владельцы телефонов на платформах iOS и Android.

Напомним, в ноябре 2019 года в Пскове открылись два новых офиса регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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