2020-01-15T13:33:18+03:00
Общество

13-летнего подростка Михаила Соколова разыскивают в Пскове

13 января парень вышел в магазин и не вернулся
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-службе СУ СКР по Псковской области. Парень выглядит на свой возраст, рост около 170 сантиметров.Фото: пресс-службе СУ СКР по Псковской области. Парень выглядит на свой возраст, рост около 170 сантиметров.
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В Пскове вышел из дома на улице Коммунальной и не вернулся 13-летний Михаил Соколов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Михаил Соколов выглядит на свой возраст, рост около 170 сантиметров. Подросток был одет в парку (куртку) темно-зеленого цвета с меховым капюшоном, джинсовые брюки и черные кроссовки.

Фото: Ольга Захарова.

Фото: Ольга Захарова.

О том, что 13 января парень вышел в магазин вечером в 19 часов, пишут родственники пропавшего в соцсети «ВКонтакте».

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка или об обстоятельствах его исчезновения, следователи просят позвонить в отдел криминалистики по телефону: 8 (911) 358-97-24 или в полицию (02).

Позже родственники Миши сообщили, что парень нашелся (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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