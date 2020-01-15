13-летнего подростка Михаила Соколова разыскивают в Пскове

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:33:18+03:00

Фото: пресс-службе СУ СКР по Псковской области. Парень выглядит на свой возраст, рост около 170 сантиметров.

13 января парень вышел в магазин и не вернулся

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В Пскове вышел из дома на улице Коммунальной и не вернулся 13-летний Михаил Соколов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Михаил Соколов выглядит на свой возраст, рост около 170 сантиметров. Подросток был одет в парку (куртку) темно-зеленого цвета с меховым капюшоном, джинсовые брюки и черные кроссовки.

Фото: Ольга Захарова.

О том, что 13 января парень вышел в магазин вечером в 19 часов, пишут родственники пропавшего в соцсети «ВКонтакте».

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка или об обстоятельствах его исчезновения, следователи просят позвонить в отдел криминалистики по телефону: 8 (911) 358-97-24 или в полицию (02).

Позже родственники Миши сообщили, что парень нашелся (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU