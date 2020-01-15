Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:32:37+03:00

Фото: Ольга Захарова. Главное, что парень нашелся и с ним все хорошо.

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13-летний Михаил Соколов, которого разыскивали в Пскове с 13 января, нашелся. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщила тетя подростка.

Женщина рассказала, что ребенок пока что находится в полиции, где выясняются обстоятельства пропажи.

Ранее псковский следком сообщал, что 13 января вечером подросток вышел из дома на улице Коммунальной в магазин и не вернулся.

Ведомства пока что не сообщали подробностей.

ИСТОЧНИК KP.RU