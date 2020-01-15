2020-01-15T13:32:37+03:00
Общество

Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения парня
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Ольга Захарова. Главное, что парень нашелся и с ним все хорошо.Фото: Ольга Захарова. Главное, что парень нашелся и с ним все хорошо.
Изменить размер текста:

13-летний Михаил Соколов, которого разыскивали в Пскове с 13 января, нашелся. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщила тетя подростка.

Женщина рассказала, что ребенок пока что находится в полиции, где выясняются обстоятельства пропажи.

Ранее псковский следком сообщал, что 13 января вечером подросток вышел из дома на улице Коммунальной в магазин и не вернулся.

Ведомства пока что не сообщали подробностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся
Главу Печорского района изберут досрочно 5 апреля
На Завеличье похитили деньги из отделения почты
Прощание с погибшим очевидцем страшного ДТП в Псковском районе состоится 16 января
13-летнего подростка Михаила Соколова разыскивают в Пскове
В Пскове в частном секторе появятся площадки для сбора мусора
В Пскове и Псковском районе назвали места для крещенских купаний
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове
Власти Псковской области потребовали бизнесмена освободить землю для строительства здания «Службы «112»
Псковичи могут записаться в МФЦ через мобильное приложение
Средневековый музыкальный инструмент обнаружили Псковские археологи
Известный футболист Сергей Семак записал видеообращение в поддержку гдовского «Дома Белого аиста»
Псковское отделение Сбербанка рассказало о преимуществах цифровых сервисов для населения
Псковских аферистов Григория и Жанну Паламарчук нашли в Израиле
В Псковском районе рабочие забили сваи в основание нового моста через реку Кебь
Псковские власти прокомментировали демонтаж памятника архитектуры на улице Труда
Псковский автобус №11 вновь ходит через Гражданскую улицу
На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты
На следующий Новый год в Пскове появится новая центральная елка
Псков значительно экономит на бесснежной зиме