Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся
Полиция выясняет обстоятельства исчезновения парня
Фото: Ольга Захарова. Главное, что парень нашелся и с ним все хорошо.
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13-летний Михаил Соколов, которого разыскивали в Пскове с 13 января, нашелся. Об этом "Комсомольской правде - Псков" сообщила тетя подростка.
Женщина рассказала, что ребенок пока что находится в полиции, где выясняются обстоятельства пропажи.
Ранее псковский следком сообщал, что 13 января вечером подросток вышел из дома на улице Коммунальной в магазин и не вернулся.
Ведомства пока что не сообщали подробностей.
ИСТОЧНИК KP.RU