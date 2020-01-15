Главу Печорского района изберут досрочно 5 апреля

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:16:01+03:00

В связи с отставкой Дмитрия Сопотова на данный момент назначен исполняющий обязанности главы районе

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Досрочные выборы главы Печорского района территориальная избирательная комиссия назначила на 5 апреля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, решение приняли на 21-й сессии Собрания депутатов района.

Выдвижение кандидатов для участия в выборах будет проводиться с 15 января по 13 февраля.

По избирательному законодательству, досрочные выборы необходимо провести не позже чем через 6 месяцев со дня прекращения полномочий действующего руководителя района.

Напомним, Дмитрий Сопотов по своему желанию оставил пост главы района после скандальной истории с унижением чести и достоинства сотрудника полиции. Его место заняла первый заместитель главы районной администрации Марина Егорова.

ИСТОЧНИК KP.RU