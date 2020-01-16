В Псковской области назвали более 10 мест, в которых можно безопасно искупаться в Крещение
На территории Псковской области специалисты назвали более десяти мест, в которых можно безопасно окунуться в праздник Крещения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в региональной столице центральным местом для крещенских купаний станет городской пляж на реке Великой.
О безопасных местах в Псковском районе читайте ЗДЕСЬ.
19 января площадки организуют также в Великих Луках, Гдове, Опочке, Дедовичах, Пушкинских Горах и в некоторых районах. Перечень безопасных площадок с временем «работы» можно найти ЗДЕСЬ.
Спасатели настаивают, хотя на Крещение в 2020 году погода не позволит оборудовать проруби, купание вне разрешённых площадок по-прежнему небезопасно. На указанных площадках порядок будут обеспечивать сотрудники аварийно-спасательной службы, специалисты подразделений государственной инспекции по маломерным судам, пожарные, служащие ГИБДД и Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU