2020-01-16T10:51:00+03:00
Общество

В Псковской области назвали более 10 мест, в которых можно безопасно искупаться в Крещение

В местах массовых купаний будут дежурить спасатели и силовики
Анна БЫСТРОВА
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Окунуться в Крещение жители региона смогут либо в открытой воде, либо в монастырских купелях.Окунуться в Крещение жители региона смогут либо в открытой воде, либо в монастырских купелях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На территории Псковской области специалисты назвали более десяти мест, в которых можно безопасно окунуться в праздник Крещения. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в региональной столице центральным местом для крещенских купаний станет городской пляж на реке Великой.

О безопасных местах в Псковском районе читайте ЗДЕСЬ.

19 января площадки организуют также в Великих Луках, Гдове, Опочке, Дедовичах, Пушкинских Горах и в некоторых районах. Перечень безопасных площадок с временем «работы» можно найти ЗДЕСЬ.

Спасатели настаивают, хотя на Крещение в 2020 году погода не позволит оборудовать проруби, купание вне разрешённых площадок по-прежнему небезопасно. На указанных площадках порядок будут обеспечивать сотрудники аварийно-спасательной службы, специалисты подразделений государственной инспекции по маломерным судам, пожарные, служащие ГИБДД и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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