Житель Островского района: бродячие собаки нападают на прохожих

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:55:01+03:00

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В Островском районе бродячие собаки нападают на прохожих, создавая угрозу для жизни и здоровья всех местных жителей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» о положении дел на сайте губернатора Псковской области рассказал один из местных жителей.

По словам мужчины, критическая ситуация сложилась на территории военного городка Остров-3.

- Собаки собираются в стаи от 8 и более голов, ведут себя агрессивно, нападают на прохожих, уже много покусанных детей. Все дети были доставлены в учреждение здравоохранения для проведения вакцинации и оказания медицинской помощи, - пояснил встревоженный острович и добавил, что ни одну из этих собак не прививали от бешенства, так как все животные выросли на улице.

ФОТО: губернатор60.рф. Собаки сбиваются в крупные стаи.

Вызывает опасения и то, что собаки собираются в основном на улице Фестивальной, где находится одна из островских школ. Обратившийся к губернатору местный житель добавил, что о проблеме с собаками районная администрация знает. Однако принятых мер недостаточно.

- Обращаюсь к вам с просьбой от жителей Островского района и городка Остров-3, о содействии в решении вопроса по отлову бродячих собак, - добавил мужчина в тексте обращения на сайте главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU