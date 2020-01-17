Завершаются съемки подростковой драмы про погибших в Стругах Красных 15-летних влюбленных

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:51:20+03:00

Фото: архив "КП". В ноябре 2016 года пара из Пскова сбежала в дачный дом в Стругах Красных.

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В Екатеринбурге 19 января пройдут съемки финальной сцены фильма про псковских подростков, погибших в Стругах Красных в 2016 году. Об этом «КП-Псков» сообщили коллеги из «Комсомольской правды – Урал».

Подростковую драму «Межсезонье» московский режиссер Александр Хант снимает по мотивам реальной истории – трагедии с псковкими «Бонни и Клайдом».

Главные герои кинокартины «Межсезонье» - 16-летние влюбленные, которые в попытке противостоять миру взрослых превращаются в современных «Бонни и Клайда».

- Наша цель – дать подросткам высказаться и сделать так, чтобы их услышали. Мы планируем снять не только профессиональных актеров, но и обычных ребят. Мы хотим показать и разобраться, где пролегает эта пропасть непонимания, - отмечал режиссер.

Действительно, на съемочную площадку приглашают жителей Екатеринбурга – подростков от 14 до 17 лет. В массовку фильма потребуется около 500 ребят.

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В Росгвардии настаивают: были применены только свето-шумовые гранаты, и только после того, как подростки перестали выходить на связь (подробности).

Что рассказали одноклассники о погибших Бонни и Клайде из Пскова

- Им не надо было сходиться снова, – говорит 15-летняя девушка о ребятах, погибших накануне в Стругах Красных (Псковская область). Оказывается, за несколько дней до трагедии влюбленные сильно поссорились (подробности).

Появилось видео с места гибели псковских Бонни и Клайда

Кадры были сняты в момент осмотра здания силовиками после завершения штурма (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU