Завершаются съемки подростковой драмы про погибших в Стругах Красных 15-летних влюбленных
В Екатеринбурге 19 января пройдут съемки финальной сцены фильма про псковских подростков, погибших в Стругах Красных в 2016 году. Об этом «КП-Псков» сообщили коллеги из «Комсомольской правды – Урал».
Подростковую драму «Межсезонье» московский режиссер Александр Хант снимает по мотивам реальной истории – трагедии с псковкими «Бонни и Клайдом».
Главные герои кинокартины «Межсезонье» - 16-летние влюбленные, которые в попытке противостоять миру взрослых превращаются в современных «Бонни и Клайда».
- Наша цель – дать подросткам высказаться и сделать так, чтобы их услышали. Мы планируем снять не только профессиональных актеров, но и обычных ребят. Мы хотим показать и разобраться, где пролегает эта пропасть непонимания, - отмечал режиссер.
Действительно, на съемочную площадку приглашают жителей Екатеринбурга – подростков от 14 до 17 лет. В массовку фильма потребуется около 500 ребят.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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