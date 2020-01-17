Псковская дивизия получила 35 единиц новой бронетанковой техники

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:01:46+03:00

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На вооружение псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии поступили 35 единиц современной бронетанковой техники. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, 234-й полк получил БМД-4М и БТР-МДМ («Ракушки»).

Торжественна церемония вручения техники прошла 17 января. В рамках мероприятия заместитель командующего воздушно-десантными войсками Анатолий Концевой отметил, что перевооружение очень важно для армии. И тем ценнее то, что с 2015 года псковская дивизия получила около 70 тысяч единиц новой техники.

На плацу священнослужитель освятил новую бронетехнику, а затем военнослужащие прошли торжественным маршем перед командованием дивизии и почётными гостями (подробности в ФОТОРЕПОРТАЖЕ).

КСТАТИ

Командир 76-й дивизии Игорь Каплий подчеркнул, что десантники уже освоили поступившую технику. Экипажи боевых машин прошли двухмесячный курс обучения на территории 242-го учебного центра подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU