Псковские археологи рассказали о судьбе колодца XVI века, найденного на Леона Поземского

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:01:53+03:00

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Псковские археологи рассказали, что происходит с деревянными конструкциями, которые находят на раскопках. В Археологическом центре Псковской области «Комсомольской правде – Псков» сообщили, что сделали специалисты со средневековым колодцем, обнаруженным на улице Леона Поземского в декабре 2019 года.

После окончания полевых работ колодец разобрали на бревна, их пронумеровали и вынесли из раскопа. Специалист по дендрологии отобрал бревна, которые хорошо сохранили внешние годовые кольца. От бревен отпилили части, которые направили на анализ в лабораторию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/755268" frameborder="0"></iframe> Старинный колодец с улицы Л.Поземского в Пскове разобрали на брёвна.ВИДЕО: instagram.com/arheologpskov.

Далее ученый под микроскопом исследует годовые кольца каждого образца, фиксирует их ширину и строит график, чтобы определить порубочную дату – год, когда было спилено дерево. Датировка конструкции делается сразу по нескольким образцам, поэтому чем больше их сохранилось, тем точнее определят дату постройки.

Дендрологи выбирают хорошо сохранившееся бревна и отпиливают образцы.

В Пскове существует собственная дендрологическая шкала, охватывающая почти тысячу лет. Она связана с другими шкалами Великого Новгорода, Ладоги и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU