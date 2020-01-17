2020-01-17T16:01:53+03:00
Общество

Псковские археологи рассказали о судьбе колодца XVI века, найденного на Леона Поземского

Специалисты описали алгоритм датировки деревянных конструкций [видео]
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: предварительно найденный колодец датировали XVI веком, но специалисты еще уточняют дату.Фото: предварительно найденный колодец датировали XVI веком, но специалисты еще уточняют дату.
Изменить размер текста:

Псковские археологи рассказали, что происходит с деревянными конструкциями, которые находят на раскопках. В Археологическом центре Псковской области «Комсомольской правде – Псков» сообщили, что сделали специалисты со средневековым колодцем, обнаруженным на улице Леона Поземского в декабре 2019 года.

После окончания полевых работ колодец разобрали на бревна, их пронумеровали и вынесли из раскопа. Специалист по дендрологии отобрал бревна, которые хорошо сохранили внешние годовые кольца. От бревен отпилили части, которые направили на анализ в лабораторию.

Старинный колодец с улицы Л.Поземского в Пскове разобрали на брёвна.ВИДЕО: instagram.com/arheologpskov.

Далее ученый под микроскопом исследует годовые кольца каждого образца, фиксирует их ширину и строит график, чтобы определить порубочную дату – год, когда было спилено дерево. Датировка конструкции делается сразу по нескольким образцам, поэтому чем больше их сохранилось, тем точнее определят дату постройки.

Дендрологи выбирают хорошо сохранившееся бревна и отпиливают образцы.

Дендрологи выбирают хорошо сохранившееся бревна и отпиливают образцы.

В Пскове существует собственная дендрологическая шкала, охватывающая почти тысячу лет. Она связана с другими шкалами Великого Новгорода, Ладоги и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключённые из Псковской области сшили первую партию футболок
Туберкулёзника из Печор судебные приставы заставили лечиться
Детское регби будут развивать в Псковской области
Псковские археологи рассказали о судьбе колодца XVI века, найденного на Леона Поземского
Псковская дивизия получила 35 единиц новой бронетанковой техники
Завершаются съемки подростковой драмы про погибших в Стругах Красных 15-летних влюбленных
В Пскове работает новый визовый центр на Коммунальной
Житель Пскова предлагает построить в городе 6 подземных переходов
С печи в Поганкиных палатах Пскова срезали изразцы
Во время пожара в жилом доме города Порхова погиб пенсионер
Великие Луки празднуют 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
К 1 сентября 2020 года Пыталовскую среднюю школу капитально отремонтируют
Вице-губернатор Псковской области поручил ускорить ремонт памятника «Купол»