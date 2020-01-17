Псковские археологи рассказали о судьбе колодца XVI века, найденного на Леона Поземского
Псковские археологи рассказали, что происходит с деревянными конструкциями, которые находят на раскопках. В Археологическом центре Псковской области «Комсомольской правде – Псков» сообщили, что сделали специалисты со средневековым колодцем, обнаруженным на улице Леона Поземского в декабре 2019 года.
После окончания полевых работ колодец разобрали на бревна, их пронумеровали и вынесли из раскопа. Специалист по дендрологии отобрал бревна, которые хорошо сохранили внешние годовые кольца. От бревен отпилили части, которые направили на анализ в лабораторию.
Старинный колодец с улицы Л.Поземского в Пскове разобрали на брёвна.ВИДЕО: instagram.com/arheologpskov.
Далее ученый под микроскопом исследует годовые кольца каждого образца, фиксирует их ширину и строит график, чтобы определить порубочную дату – год, когда было спилено дерево. Датировка конструкции делается сразу по нескольким образцам, поэтому чем больше их сохранилось, тем точнее определят дату постройки.
Дендрологи выбирают хорошо сохранившееся бревна и отпиливают образцы.
В Пскове существует собственная дендрологическая шкала, охватывающая почти тысячу лет. Она связана с другими шкалами Великого Новгорода, Ладоги и Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU