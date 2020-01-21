2020-01-21T12:45:15+03:00
Происшествия

На 8 лет отправится в тюрьму житель Порхова за поджог сожительницы

Женщина умерла в больнице спустя некоторое время
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Фото: pixabay.com. Мужчина разрешил конфликт при помощи бензина и спичек.Фото: pixabay.com. Мужчина разрешил конфликт при помощи бензина и спичек.
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8 лет проведет в тюрьме житель Порхова, который заживо сжег свою сожительницу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, суд уже состоялся.

Как выяснил суд, в июне 2019 года пьяный мужчина поссорился с сожительницей. В порыве гнева он взял кружку с бензином (она стояла в комнате и использовалась в хозяйственных целях) и вылил содержимое на женщину. Бензин попал на ноги и тело спереди. Преступник поднес спичку и поджог женщину: загорелись одежда и тело.

В июле 2019 года жертва сожителя умерла в Псковской областной больнице из-за развившейся ожоговой болезни.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111), суд назначил преступнику 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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