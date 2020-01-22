2020-01-22T11:40:25+03:00
Общество

Псковский ЦГМС: в марте хорошей зимы ждать не стоит

Минусовые температуры прогнозируются в первой декаде февраля
Максим ДМИТРИЕВ
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В марте погода будет соответствовать сезону - пообещали синоптики.В марте погода будет соответствовать сезону - пообещали синоптики.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Нынешняя зима в Псковской области стала аномально теплой, что навело псковичей на мысль: а не явится ли она позже срока, в марте? На этот вопрос ответила Тала Нещадимова, начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 22 января.

- В марте хорошей зимы ждать не стоит, - отметила Тала Нещадимова.

Даже если март удивит нас холодной температурой ночью – до -15-20 градусов, днем в весенний месяц воздух все равно будет прогреваться, и показатели среднесуточной температуры не будут аномальными.

А вот в первой декаде февраля Псковский ЦГМС прогнозирует нормализацию температуру: столбик термометра должен перейти нулевую отметку, установится минусовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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